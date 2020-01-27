ترامب يعلن غدا تفاصيل صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وحسب "رويترز" أضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط ستحقق الكثير للجميع".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".