أسباب بيع فودافون مصر لحصتها لشركة اتصالات سعودية

كشف مسؤول بشركة فودافون مصر، أسباب إقدام عملاق الاتصالات العالمية على بيع حصتها في مصر لشركة الاتصالات السعودية "STC".

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية الرسمية، أكد مصدر بشركة فودافون مصر، أن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، نيكولاس ريد، أخطر رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي رسميا خلال لقاء جمعهما بنية الشركة بيع حصتها لشركة الاتصالات السعودية "STC".

وشدد المصدر على أن هدف الشركة من صفقة الخروج من مصر هو تركيز استثماراتها، وفقا للاستراتيجية الخاصة بها.

#بوابة_الوفد|رئيس فودافون العالمية: سنوقع اتفاقية لبيع حصتنا في مصر لـ STC السعوديةhttps://t.co/mXU7VspKqu pic.twitter.com/Vi552eD3q8 — بوابة الوفد (@alwafdportal) January 28, 2020

وأشار المصدر إلى أن الشركة وفقا لاستراتيجيتها في الفترة الأخيرة خرجت من معظم الأسواق الرئيسية في العالم.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، بأن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر في تقديم الخدمات الأخرى في مصر، وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التي تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها في الفترة القادمة؛ فضلا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن فودافون مصر، تعقد غدا مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الصفقة مع "STC" السعودية، وخطوات الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.