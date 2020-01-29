"أنصار الله" تعلن تحرير مديرية نهم شرقي صنعاء بشكل كامل

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، تحرير مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال يحيى سريع، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "تحرير كافة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدينة مارب شمال شرقي اليمن".

وأضاف "تم بعملية البنيان المرصوص تحرير 2500 كيلومترا ووقوع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير".