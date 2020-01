تداعيات كارثية تجبر العراق على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية

وقد تبرأ الشارع العراقي، من خلال حملة أطلقها المتظاهرون وسط، وجنوبي البلاد، في هاشتاغ "البرلمان لا يمثلني"، عقب التصويت على قرار سحب القوات الأمريكية، تلبية لضغوط إقليمية، وعاطفية، على خلفية اغتيال قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفتهما بمطار بغداد الدولي، في الثالث من الشهر الجاري.

وتحدث النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، 29 يناير/كانون الثاني، عن مجمل تداعيات القرار الذي صوت عليه النواب لطرد القوات الأمريكية والأجنبية المنضوية في التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأوضح كوجو، العضو في اللجنة المالية البرلمانية، أن تراجع العراق، عن قرار سحب القوات الأمريكية، متروك للنواب الذين صوتوا في جلسة البرلمان التي عقدت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري.

ويؤكد كوجو، أنه ليس هناك إلزام للحكومة بالقرار الذي صوت عليه مجلس النواب، لأن قرارات المجلس غير ملزمة، وليست إجبارية، وهي بمثابة توصية للحكومة.

ويقول كوجر، إن للحكومة العراقية، إرادتين من تصويت النواب على سحب القوات الأمريكية، وهما:

وأضاف، كان يجب أن تستثمر هكذا مواقف للحصول على أكبر قدر من المصالح، لكن لأن الإرادة غائبة كليا في هذه الدولة، فإرادتها، وقرارها ليس بيدها وخطواتها تملى عليها وتم ما تم من الذهاب إلى السفارة، والتصويت على سحب القوات، لذلك الوقت الآن أن الكرة في ملعب مجلس الوزراء، ويستطيعون دراستها.