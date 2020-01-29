عادل عبد المهدي يؤكد حدوث نقلات جوهرية في مسألة تظاهرات العراق

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، مؤكدا حدوث نقلات جوهرية في مسألة التظاهرات.

وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، إن "نقلات جوهرية حدثت في مسألة التظاهرات ونحن نريد نحمي التظاهرات السلمية حماية كاملة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم وهي ليست سلمية"، مشدداً بالقول: "حين قطع طريق بصرة بغداد أكثر من 10 آلاف شاحنة تتعطل".

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "لم نجد المساندة من مجلس النواب"، داعيا إلى "ضرورة حسم موضوع الحكومة".

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن القوات الأمنية.

وبشأن فيروس "كورونا" المنتشر في الصين، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كورونا، قائلا: "إن اللجنة العليا اتخذت إجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين".

وأضاف أن "العراق لم يسجل أي إصابة ب‍فيروس كورونا"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان فيروس كورونا".

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في الصين، في وقت سابق اليوم، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.