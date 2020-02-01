الحشد الشعبي يشكل طوقا أمنيا بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية... صور

وقال موقع "الحشد الشعبي"، إن قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي شكلت طوقا أمنيا عمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية لمنع اية محاولات تسلل لفلول "داعش".
وأضاف الموقع، "أن الحشد الشعبي قام أيضا بتعزيز نقاط الانتشار على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن أبطال الحشد يرابطون في مواقعهم لصد اية تحركات لفلول "داعش" ودرء خطرهم رغم الظروف الجوية القاسية.
🔺 قوات #الحشد_الشعبي تشكل طوقا أمنيا بعمق 60 كم قرب الحدود #العراقية #السورية لتأمينها ومنع تسلل فلول #داعش عبرها #العراق #سورية #سوريا pic.twitter.com/Kmknv1IgpF— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) February 1, 2020
وتستمر القوات الأمنية العراقية بعمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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