محمد بن راشد عن المملكة: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي

قال حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، إنه لا يوجد فرق بين السعودية والإمارات، مؤكدا أن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي.

وأضاف بن راشد أنه حضر إلى السعودية كسياحة لمشاهدة سباق القدرة والتحمل الذي تنظمه المملكة هذا العام ويشارك فيه نجله حمدان.

في السياسة والاقتصاد والرياضة وفي كل شيئ الإمارات والسعودية قلب واحد ومصير واحد ومستقبل واحد .. وهذا المقطع للشيخ محمد بن راشد وولي عهده يختصر كل معاني الأخوه والموده والمحبة بين البلدين ويؤكد دائماً بأن الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي 🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/oBC2Svu39x — جمال الحربي (@JALHARBISKY) February 1, 2020

وتعليقا على فوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة، قال "فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

وقال محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".

الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة ... pic.twitter.com/z6asTcwjMt — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 1, 2020

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبا.

للممـلكة .. شكــرا من القـلب 💚 🏆🐎🥇 pic.twitter.com/842aEt7FAY — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 1, 2020

واحتفالا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA".

فخور بالمشاركة مع فرسان الإمارات في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا بالمملكة.. تاريخ حضاري وانساني..ومستقبل مشرق في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. pic.twitter.com/89QGyHFsCv — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 1, 2020

جاء هذا بعدما انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، والذى تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودى للفروسية.