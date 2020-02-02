أول إجراء من عبد المهدي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد توفيق علاوي

وحسب بيان نشرته الحكومة العراقية، مساء أمس السبت، ‎بارك "عبد المهدي لمحمد توفيق علاوي، على تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد، معربا عن "وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهمته المقبلة"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

‎واتفق الطرفان، على اللقاء في أول فرصة ممكنة للعمل معا بما يتناسب مع متطلبات مرحلة التكليف ونجاح العملية الديمقراطية على أفضل وجه.

وأعلن علاوي أمس السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.