بسبب كورونا الجديد... الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين

علقت الخطوط الجوية الجزائرية جميع رحلاتها المتجهة إلى الصين، اليوم الاثنين، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، في البلاد، وخاصة في مدينة ووهان.

ذكرت ذلك قناة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية.

وقالت القناة، على موقعها الإلكتروني: "حطت الطائرة التي سيتم فيها إجلاء 36 جزائريا ورعايا تونسيين، وليبيين، وموريتانيين في العاصمة، في منتصف النهار"، مشيرة إلى أن "السلطات المعنية، قامت بعزل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في المطار القديم.

وقال رئيس الجمهورية الجزائرية إن بيان الرئاسة الجزائرية إنه تم ترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين ضمن نفس الرحلة الجزائرية الخاصة، بطلب من سلطات بلدانهم، بحسب القناة الجزائرية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.