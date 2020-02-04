رئيس الحكومة العراقية المكلف يتعهد بتلبية مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء أمس الإثنين، بتلبية مطالب الحراك الشعبي، وتشكيل حكومة من الكفاءات، والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة.

فخلال لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أكد علاوي "تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

من جانبها، قدمت بلاسخارت، التهنئة لعلاوي بتكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، متعهدة بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة.

وأعلن محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.