سفير دولة فلسطين لدى روسيا: لا توجد دعوة لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو ولا نمانع ذلك

أعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، بكلمة خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" اليوم، في تعليقه حول احتمال استضافة موسكو اجتماعا للفصائل الفلسطينية قريبا، بأنه لا يوجد دعوة.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفل "في ما يخص دعوة الفصائل، لا، ليس هناك دعوة الفصائل (إلى موسكو). الآن هناك مبادرة جدية من طرف الرئيس محمود عباس، دعا الإخوة من حماس والجهاد (الإسلامي) للمشاركة في الاجتماع الأول للرفض (رفض صفقة القرن)، وهناك عندنا وفد من الحركة سوف يصل إلى غزة قريبا، وهناك اتصال هاتفي بين عباس وهنية، واتفقوا على أن يجتمعوا في غزة، بمعنى هناك توجه رسمي لاستجابة كل المعيقات لإنهاء حالة الانقسام. هناك محاولة جدية لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا الإجراء الأمريكي الإسرائيلي".

ولفت السفير الفلسطيني إلى أنه ليس هناك مشكلة للطرف الفلسطيني أن يكون هناك حوار فلسطيني في القاهرة أو في موسكو أو في أي مكان آخر.

كما أشار السفير الفلسطيني أيضا أن 60% من المشاركين الإسرائيليين، الذين شاركوا في استطلاع الرأي الأخير، جرى في إسرائيل؛ يعتقدون أن "الصفقة هي حملة انتخابية".