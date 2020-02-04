ليبيا تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس "كورونا" بين مواطنيها في الصين

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الجالية الليبية في الصين.

بنغازي- سبوتنيك وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "السفارة الليبية في الصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية هناك بفيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن "هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس"، مؤكدا "لم تسجل أي حالات في الداخل".

كما ذكر أنه تم "نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين".

وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.