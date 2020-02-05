بشرى سارة من رئيس الوزراء العراقي المكلف بشأن المعتقلين في المظاهرات

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء أمس الثلاثاء، أن حكومته الجديدة ستضم وزراء مستقلين من أصحاب الكفاءة.

وأكد علاوي، في تصريحات عقب لقائه مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن حكومته "ستعمل على الارتقاء بأداء مختلف القطاعات في البلاد، وبما يلبي التطلعات ويستجيب لآمال الشعب العراقي في العيش الكريم والحياة الآمنة"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وما رافقها من أحداث"، وذلك حسب الوكالة العراقية للأنباء.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعد الحلفي، إنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحلية"، مشيرا إلى "قضية التظاهرات التي تشهدها محافظات الوسط والجنوب وما رافقها من تداعيات مؤسفة خلفت المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى".

وأضاف الحلفي أن "رئيس الوزراء المكلف أكد سعيه لتشكيل حكومة تضم وزراء مستقلين من الشخصيات الكفوءة، ويطمح للارتقاء بمستوى البلاد على مختلف الأصعدة، بما يلبي التطلعات ويستجيب لآمال أبناء الشعب العراقي في العيش الكريم والحياة الآمنة"، مبينا أن "الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات وما رافقها من أحداث".

وأشار رئيس الحكومة المكلف، وفقا للحلفي، إلى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات، والمضي بالحركة الإصلاحية، وإعداد برنامج حكومي قابل للتنفيذ وفق المعطيات التي تشهدها الساحة المحلية.

وأعلن محمد توفيق علاوي، السبت الماضي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.