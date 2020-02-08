ظريف يلتقي المبعوث الأممي الخاص لسوريا

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون اليوم السبت.

موسكو - سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صحفي "نوقشت آخر التطورات في سوريا خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا مع الوزير محمد جواد ظريف".

وأكد ظريف "على استعداد بلادنا لأي نوع من التعاون في إطار احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، في إشارة إلى الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية.

كما ناقش بيترسون مع ظريف وجهات نظره بشأن العملية السياسية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام".