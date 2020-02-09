ضجة في وسائل التواصل بشأن تغريدة لمذيع بـ "الجزيرة" وإسرائيل تعلق

ونشر المذيع في قناة "الجزيرة"، فيصل القاسم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، مدح فيها الصهيونية، واتهم فيها العرب والمسلمين بـ"التخلف والرجعية".

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020

وأشاد مسؤولون إسرائيليون في مناصب مختلفة، بتغريدة فيصل القاسم، منهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب... أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون! https://t.co/LzAU1Wftpd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2020

وقال القاسم في تغريدته، التي نشرها، مساء أمس، السبت:

إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

الحق مع د. فيصل @kasimf. الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.



أنا صهيوني وأفتخر. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة pic.twitter.com/QnmCNow1R6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 8, 2020

وعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، قائلا:

إن الحق مع فيصل، والحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.

ومن ناحيته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي:

عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق، بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب.

لم يكتف فيصل القاسم بتغريدته تلك، بل كتب تغريدة أخرى، أوضح من خلالها أن كلماته أثارت ضجة كبيرة، لكنه طرحا استفتاء حول الأكثر تقدما ونجاحا.. إسرائيل أم الأنظمة العربية.

والتقط المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، التغريدة الثانية للقاسم، ونشرها على صفحته الرسمية على "تويتر".