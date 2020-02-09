مصر... إحباط هجوم إرهابى في شمال سيناء ومقتل 10 إرهابيين

أعلن الجيش المصري، إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء ومقتل 10 إرهابيين.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتابع المتحدث في بيان رسمي أن يقظة عناصر التأمين صدت العناصر الأمنية وقضت على 10 إرهابيين.

كما قامت قوات الجيش بتدمير عربة دفع رباعي.

وحسب المتحدث العسكري قتل وأصيب 7 أفراد من القوات المسلحة المصرية بينهم ضابطان.