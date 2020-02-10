"المصالحة الروسي": إسقاط طائرتين من دون طيار أطلقهما المسلحون في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي أن المسلحين في إدلب أطلقوا طائرتين هجوميتين من دون طيار على قاعدة حميميم، مشيرا إلى أنه تم إسقاطهما بواسطة الدفاعات الجوية.

موسكو - سبوتنيك . أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، صدت، يوم الأحد، هجومين شنتهما طائرات دون طيار أطلقها المسلحون في إدلب.

وقال بورينكوف: "في مساء 9 فبراير/ شباط، مع بداية الليل، كشفت، وصدت منظومة الدفاع الجوي عن القاعدة الجوية الروسية حميميم، هجومين على القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة، أطلقت من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي يسيطر عليها المسلحون".

وأشار بورينكوف إلى أن الهجوم الأول من الاتجاه الشمالي الشرقي، تم التصدي له على مسافة نحو كيلومترين من القاعدة عبر منظومة الدفاع الصاروخي "بانتسير – إس".

وفي الهجوم الثاني، أصيب الهدف، الذي كان يقترب من القاعدة الجوية من الشمال الغربي (من البحر الأبيض المتوسط)، على مسافة 6 كيلومترات من القاعدة الجوية.