السفارة الروسية: القاهرة تحرز تقدما ملحوظا في تعزيز أمن المطارات

أعلنت القائم بالأعمال الروسية لدى جمهورية مصر العربية، سفيتلانا زوبوفا، اليوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط، أن القاهرة تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز الأمن بالمطارات، وكذلك النقل الجوي في البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت زوبوفا، في تصريحات أدلت بها لوكالة "سبوتنيك": "من وجهة نظرنا، تمكنت السلطات المصرية مؤخراً، من إحراز تقدم كبير في مجال تعزيز الأمن في المطارات والنقل الجوي. لقد أكد متخصصونا هذا الأمر".

وأكدت زوبوفا، أن "القاهرة اتخذت تدابير فعالة لجعل الموانئ الجوية تتماشى مع متطلبات منظمة إيكاو (منظمة الطيران المدني الدولية)".

ولفتت زوبوفا إلى أن "روسيا تأخذ بالاعتبار هذه التغييرات الإيجابية، التي أتاحت لنا، على وجه الخصوص، الفرصة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع القاهرة في أبريل 2018".

وأشارت زوبوفا إلى أنه بناء على نتائج التفتيش الذي أجراه خبراء روس في يناير/كانون الثاني/من هذا العام، فإنهم سيعدون تقريرا مفصلا "ستدرسه الوزارات والإدارات الروسية المعنية، دراسة شاملة".

كما أوضحت زوبوفا: "بالنظر إلى هذه الإجراءات، ما زال من الصعب الإجابة بوضوح عن السؤال المتعلق بالتوقيت المحدد لاستئناف الرحلات الجوية المستأجرة (الشارتر) بين روسيا والمنتجعات المصرية. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن".

ويذكر أن حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي)، آنذاك، مسؤوليته عن تنفيذ الجريمة، التي أسفرت عن مقتل 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتمت استعادة الحركة الجوية المنتظمة في أبريل/نيسان 2018، إلا أن الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات البحر الأحمر لم تستأنف حتى الآن.

وتعمل مصر منذ ذلك الحين، على رفع مستويات الأمن في مطاراتها وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.