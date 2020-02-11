كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة فيروس "كورونا"؟

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة خطوات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ، من بينها فرض حظر سفر كامل إلى الصين وهونغ كونغ، وتقليص عدد الرحلات الجوية إلى دول أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لإلغاء تدريبات ومناورات مشتركة مع جيوش بلدان انتشر فيها فيروس "كورونا"، وذلك كله بالتوازي مع احتمال سيناريو إجراء مناقشات حول سيناريوهات قاسية أخرى، مثل تفشي الفيروس في إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه، وأن هذا السيناريو غير مدرج على جدول الأعمال حاليا على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بعض جنود دول شرق آسيا سبق أن تدربوا في وقت سابق من هذا الأسبوع مع جنود الجيش الإسرائيلي، على الرغم من تفشي فيروس "كورونا" في بلادهم - دون تحديد هذه الدول ـ ولم يتم إلغاء التدريب، بدعوى أن تلك المناورات كانت مهمة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي خصص فرقا طبية لجنوده الذين شاركوا بالتدريب، بهدف فحصهم والتأكد من خلوهم من "كورونا"، وذلك عدة مرات في اليوم.