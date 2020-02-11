بعد اكتشاف الحالة الثامنة... تصريحات جديدة لوزير الصحة الإماراتي عن مواجهة "كورونا"

قال وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات من ضمن أوائل الدول التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، بهدف ضمان سلامة المجتمع الإماراتي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أكد العويس في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول فيروس كورونا المستجد، أنه وبعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، وبشكل مبكر جداً تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع المتواجدة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأوضح الوزير الإماراتي أن فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً، لافتاً إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة وهناك حالة شفيت وتتطور إلى الأفضل، مؤكداً أنه تم الوصول الى كل المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء كافة الفحوص اللازمة للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.

وتابع: "هناك إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة فضلا عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس حيث خصصت الإمارات مركزا للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها".

وأضاف أن الإمارات تنسق بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن، كما أن الدولة ستشارك في اجتماع دولي يعقد لبحث مستجدات فيروس كورونا المستجد كونها نجحت في علاج إحدى الحالات وشفائها من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 8 حالات في البلاد، وأكدت شفاء حالة منهم.