أولمرت: ترامب اقترح أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وقال أولمرت في مؤتمر صحفي مع الرئيس محمود عباس، في نيويورك: "عباس فعل كل ما هو ممكن من أجل منع العنف والإرهاب، وكان مستعد للمفاوضات وكانت هناك إمكانية الوصول إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس عباس رجل سلام وهو شريك حقيقي له"، وأضاف بأن "الطريقة التي تعالج فيها أمريكا السلام غير صحيحة".

أولمرت: خطة ترمب تؤكد على حل الدولتين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 11, 2020

ونوه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بأن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، تؤكد على حل الدولتين، آملا بألا يتجاهل الطرف الفلسطيني تضمن خطة ترمب حل الدولتين.

أولمرت: قدمت خطة سلام تستند إلى أفكار سابقة طرحها بوش الإبن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 11, 2020

وبحسب قناة "العربية"، أشار أولمرت إلى أنه قدم خطة سلام تستند إلى أفكار سابقة طرحها الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، وبأنه اقترح مناقشة موضوع اللاجئين على ضوء المبادرة العربية للسلام.

وقال أولمرت:

أنا ضد استبعاد الولايات المتحدة من الوساطة مع الفلسطينيين.

أولمرت: أنا ضد استبعاد الولايات المتحدة من الوساطة مع الفلسطينيين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 11, 2020

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في مؤتمر صحفي مع أولمرت: "أمريكا طرحت خطة السلام إلا أنها لا تفضي لحل الدولتين ولن تقود إلى السلام لذلك رفضناها"، مضيفا بقوله: "السلام لا يمكن أن يتم بالضم أو بالإخضاع بل بالتراضي. وأين كانت الأحوال بيننا وبين الإسرائيليين لن نلجأ إلى العنف".

سبق أن صرح عباس، فور الإعلان عن صفقة القرن، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إن القدس ليست للبيع والصفقة الأمريكية لن تمر.

قال عباس في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية، إنه يقول لترامب ونتنياهو: "إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر".