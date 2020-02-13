اليمن... قتلى وجرحى في تجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الخميس، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة".

وأضاف أن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع عناصر الحوثيين".

وأكد "التصدي لهجوم الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار المركز إلى "إحباط محاولة للحوثيين اختراق خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين بمدينة الحديدة، بعد دفعهم بالعشرات من عناصرهم من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسوق الحلقة".

إلى ذلك، "أوقعت القوات المشتركة قتلى وجرحى من الحوثيين خلال مباغتتها مجاميع حاولت التسلل

في جبهة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة"، حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وفي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، نقل إعلام العمالقة عن مصدر ميداني، إن "الحوثيين حاولوا التسلل إلى أطراف مركز مدينة حيس من مفرق سقم وقرية الشعينة وجنوب شرقي المدينة".

ووفقاً للمصدر: "كانت تحركات الحوثيين مرصودة وسرعان ما تم إجبار عناصرهم على الفرار بعد مصرع وجرح أعداد منهم". ‏

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بسقوط قتيل وإصابة طفلته في قصف نفذته القوات المشتركة بقذيفة هاون على منزلهم في قرية السبل بعزلة السويق في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت إن القوات المشتركة قصفت منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بأكثر من 30 قذيفة مدفعية، واستهدفت بـ 13 قذيفة قرية مليكد جنوب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

واتهمت "المسيرة" القوات المشتركة بإحراق منزلين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، بعد استهدافهما بالرشاشات.

وكانت القوات المشتركة أعلنت، فجر اليوم، مقتل وإصابة عشرات المهاجمين من الحوثيين، خلال تصديها لهجوم شنته الجماعة شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.