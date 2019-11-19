الجيش اليمني: مقتل وإصابة عشرات المهاجمين من الحوثيين في الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الاثنين، إحباط هجمات جديدة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة على مركزها الإعلامي، إن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مناطق في الأطراف الجنوبية من مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مصحوباً بعمليات قصف واستهداف واسعة بمختلف الأسلحة وقذائف المدفعية".

وأضافت، أن "هجوما آخر نفذه الحوثيون على مناطق شمال مديرية التحيتا، مستخدمين قذائف المدفعية وأسلحة ثقيلة".

القوات المشتركة تتصدى لهجمات مليشيا الحوثي على مناطق متفرقة من التحيتا https://t.co/ySAoofmV02 pic.twitter.com/IagNq0xNGu — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) November 18, 2019

وأكدت "تصدي القوات لهجمات الحوثيين شمال وجنوب التحيتا، عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات".

وحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، "تكبد الحوثيون خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى، علاوة على تدمير أسلحة لهم".



يأتي ذلك عقب أقل من 24 ساعة، من إعلان الجيش اليمني كسر هجومين مماثلين للحوثيين على مواقع عسكرية جنوب مدينة التحيتا، وتكبيد الجماعة عددا من القتلى والجرحى.

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بشن الجيش اليمني قصفا مدفعيا على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، خلف أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين.

وأشارت إلى تعرض قرية الشعب في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، إلى استهداف مكثف برشاشات ثقيلة ومتوسطة.

واتهم الحوثيون، الجيش باستحداث تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

وسيطر الجيش اليمني في 7 يوليو/ تموز العام الماضي، على مركز مديرية التحيتا، عقب معارك مع الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية ويتخذونها نقاط انطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات الحكومية.