توقع انخفاض إيرادات شركات الطيران بقيمة 4-5 مليارات دولار بسبب "كورونا"

قالت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إنها تتوقع احتمال انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار في الربع الأول من 2020 بسبب عمليات إلغاء الرحلات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وقالت الوكالة، التي مقرها مونتريال، يوم الأربعاء الماضي، إنه من المتوقع أن يؤثر الفيروس بشكل أكبر على القطاع مقارنة مع ما سببه وباء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في 2003، في ضوء حجم أعلى ومدى أكبر لإلغاء الرحلات يجري تسجيله. وفقا لـ "رويترز".

وقالت إيكاو إن نحو 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية إلى البر الرئيسي في الصين ومنه، وإن 50 شركة أخرى قلصت العمليات.

وأضافت المنظمة أن هذا أدى إلى خفض، بنسبة 80 في المئة، في طاقة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة إلى الصين ومنها وتراجع، بنسبة 40 في المئة، في الطاقة من جانب شركات الطيران الصينية.

وقالت إيكاو إن التقدير الأولى لا يتضمن التأثيرات المحتملة على الطائرات المخصصة للشحن فقط، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، على حركة السفر الجوي المحلية في الصين، أو حركة السفر الدولية فيما يخص هونج كونج ومكاو وتايوان.

كما تتوقع المنظمة احتمال أن تتكبد اليابان خسائر بقيمة 1.29 مليار دولار في إيرادات السياحة في الربع الأول بسبب انخفاض عدد المسافرين الصينيين واحتمال أن تخسر تايلاند 1.5 مليار دولار.