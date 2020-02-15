مبديا استعداد الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية لإثيوبيا.. ابن راشد يستقبل آبي أحمد

استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أمس الجمعة، رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، والوفد المرافق.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم، الجمعة، أن الشيخ محمد بن راشد رحب بضيفه رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدا قوة العلاقة الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، القائمة على الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأشاد حاكم دبي بجهود رئيس الوزراء الأثيوبي الرامية إلى تحقيق السلام في القارة السمراء، بالتنسيق مع نظرائه والقادة الأفارقة، والتفرغ لتحقيق التقدم والتنمية والازدهار لشعوب القارة، منوها بالعمل الجاد، الذي يقوم به من أجل دفع وتطوير مسيرة التنمية والتحديث في بلاده، وتوفير فرص العمل والحياة العصرية لشعبه، مبديا استعداد الإمارات لتقديم المساعدة اللوجستية والخبرة لأثيوبيا، لتمكينها من تحقيق تطلعات وأهداف شعبها.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن سعادته بزيارة الإمارات، والصداقة التي تجمعه مع قيادتها، والتعاون المستمر والتنسيق في مجمل القضايا الإقليمية والسلام والتنمية في بلاده خصوصا، والقرن الأفريقي عموما، مبديا إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات، واهتمام قيادتها بتأهيل العنصر البشري، الذي تبوأ مكانة عالمية في التحديث والإبداع والابتكار، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من دول المنطقة، للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها، لاسيما في قطاعات التقنية والإدارة والاستثمار، وغيرها من المجالات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة.