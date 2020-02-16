القوات العراقية تعتقل إرهابيين شمالي وغربي البلاد

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، عمليات نوعية في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، في كبرى مدن العراق، غربا ً، وأغناها شمالا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، بأن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات في مناطق البغدادي غرب الأنبار، غربي البلاد، وليلان في كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية: "أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن العمليات هذه تأتي استمرارا لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس الماضي، 13 شباط / فبراير، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية "أبطال العراق" بهدف تطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية - الأردنية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وانطلقت القوات العراقية، بمختلف صنوفها وقطاعاتها، صباح الأربعاء، 12 شباط/فبراير، في المرحلة الأولى من عملية جديدة باسم "أبطال العراق"، بدعم من سلاح جوي متطور يستخدم لأول مرة، لتطهير محافظة الأنبار، التي تشكل ثلث مساحة البلاد وصولاً إلى الحدود مع الأردن، وسوريا.

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز 2019، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".