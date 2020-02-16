الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي زاد من "وقاحة" التحالف السعودي

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بـ"الهجوم الذي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية، على مدينة المصلوب بمحافظة الجوف في اليمن"، قائلة إن "الصمت الدولي على جرائم الحرب هذه يجعل القائمين بها أكثر جرأة في ممارساتهم الإجرامية وقتلهم المواطنين العزل".

وحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن "أسفه الشديد وتضامنه مع أسر وذوي الضحايا".

وأضاف موسوي: "خلال الأعوام الماضية قد تكرر هذا المشهد لعدة مرات، حيث نرى أن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية عند كل هزيمة وفشل ذريع في ميادين الحرب، تقوم بقتل النساء والاطفال والمدنيين بواسطة الأسلحة الأمريكية وتخلق مجزرة أخرى، وأمس تكرر ذلك في محافظة جوف على غرار عشرات من جرائم الحرب الذي مارسها تحالف العدوان".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على "ضرورة إنهاء المجزرة الإنسانية التي ترتكب في اليمن"، مضيفا أن "الصمت الدولي أمام هذه الجرائم يزيد من جرائة مرتكبيها في قتل المزيد من المواطنين العزل والاستمرار في خرق القوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أعلنت أمس السبت، "مقتل 30 شخصا وإصابة عدد آخر، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف للتحالف الذي تقوده السعودية على مديرية المصلوب، بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الجماعة، عن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله، يوسف الحاضري، إن "3 شهداء وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا إثر غارات العدوان على مديرية المصلوب".

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، سقوط طائرة مقاتلة بمنطقة عمليات في محافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه في "الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير/شباط 2020 سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.