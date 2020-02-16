"أنصار الله" تعلن إحراق آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد، إحراق آلية تابعة للجيش السعودي في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة استهدفت آلية تحمل جنوداً سعوديين، قبالة قطاع الدائر في جيزان، ما أدى إلى احتراقها.

ولم توضح "المسيرة" ما إذا أسفر الاستهداف عن سقوط ضحايا في صفوف الجنود السعوديين، أم لا.

وفي سياق المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، ذكرت "أنصار الله" أنها نفذت عملية إغارة على مواقع عسكرية في أبواب الحديد بعسير جنوب غربي السعودية.

ووفقاً لـ "المسيرة"، أسفرت العملية عن سقوط قتلى في صفوف من وصفتهم بـ"مرتزقة الجيش السعودي"، في إشارة إلى القوات اليمنية المتمركزة على الحدود السعودية.

وقُتل وأصيب عدد من العسكريين اليمنيين في كمين نصبته "أنصار الله" بعبوات ناسفة في أبواب الحديد، حسب إعلام الجماعة.

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أعلن، في 30 يوليو/ تموز من العام 2018، السيطرة على سلسلة جبال أبواب الحديد التابعة إدارياً لمديرية باقم شمال صعدة، سبقها السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة في المديرية ذاتها الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.