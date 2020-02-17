تعزيزات روسية تدخل مطار "الطبقة العسكري" غرب الرقة السورية

أدخلت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الاثنين، تعزيزات لها إلى مطار "الطبقة العسكري" شرق الفرات.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في مدينة الحسكة عن مصادر محلية بريف الرقة بأن "تعزيزات عسكرية روسية وصلت اليوم الاثنين 17 شباط /فبراير، إلى مطار مدينة الطبقة العسكري في محافظة الرقة السورية الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

وأكدت المصادر أن "خمس عربات تقل على متنها عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى شاحنتين تم تغطيتهما بشكل كامل دخلت إلى مطار الطبقة في ريف الرقة قادمة من مدينة "مسكنة" في ريف حلب الشرقي عبر الطريق الدولي (حلب- الرقة) المعروف باسم (M4) برفقة مروحيات روسية لحمايتها.

ويعد مطار الطبقة النقطة الثانية التي تصلها تعزيزات من الشرطة الروسية شمال شرقي سوريا، وذلك بعد مطار القامشلي الدولي الذي دخلت إليه تعزيزات كبيرة قبل أشهر.

وفي سياق آخر، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة السورية، وذلك بعد توقف تام استمر أسبوعين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن الدورية المشتركة جالت في مدينة "الدرباسية" شمالي الحسكة وصولاً إلى محيط بلدة أبو راسين في ريف رأس العين شمالي غربي الحسكة، حيث ينتشر الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية الروسية في نقاط تماس مع الجيش التركي والميليشيات "السورية التركمانية" التابعة له.

وأوضح المراسل بأن الدورية انطلقت من قرية "شيرك" 13 كم غرب مدينة الدرباسة بعد دخول المدرعات التركية إلى داخل الأراضي السورية واتجهت نحو بلدة الكسرى التابعة لبلدة أبو راسين في ريف رأس العين الجنوب الشرقي.

وجالت الدورية عددا كبيرا من القرى الحدودية للإطلاع على واقعها ضمن اتفاق سوتشي بين الطرفين لتعود أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك غرب الدرباسية، قبل أن تخرج القوات التركية مجددا إلى الأراضي التركية، فيما عادت الدورية الروسية باتجاه مدينة القامشلي بعد انتهاء عملها.