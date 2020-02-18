لقاء بين وزير خارجية الوفاق الليبية ونظيره الجزائري في مطار معيتيقة

استقبل وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وحسب موقع "الوسط" الليبي: "وصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس صباح اليوم، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة".

— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) February 18, 2020

واستقبل سيالة، الوزير الجزائري، الذي قام بزيارة إلى بنغازي في 5 فبراير/ شباط الجاري، والتقى خلالها كلا من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج.

وعقب هذه الزيارة، أكد بوقادوم أن موقف بلاده واضح تجاه الليبيين من دون التفرقة بين أي طرف من أطراف الأزمة، مشددا على أن الشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله.

وكانت الجزائر أكدت اتفاقها مع تونس على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، في الجزائر: "اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية، وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل الأجنبي، ومنع تدفق السلاح". وتابع: "الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا، وهذا بلقاء جميع الأطراف الليبية"، على حد تعبيره، فيما أكد الرئيسان على ضرورة إيجاد "حل سلمي ليبي- ليبي".