الخطوط الجوية العراقية تعلق جميع رحلاتها إلى إيران بسبب "كورونا" الجديد

أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم الخميس 20 فبراير/شباط، تعليق كافة رحلاتها إلى إيران، ضمن إجراءات تتخذها بغداد على خلفية تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في عدة مناطق بإيران.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم"، عن وزارة النقل العراقية قولها إنه بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، قررنا تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران.

كما أصدر وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، قرارا بوقف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اقترحت على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.

وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم الخميس "استنادًا لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، ارتأت خلية الأزمة الخاصة لوزارتنا ما يلي، منع كافة الوافدين من جمهورية إيران الإسلامية من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

وأضافت "يستثنى من المنع أعلاه العراقيين المتواجدين حاليًا في إيران، على أن يخضعوا لإجراءات وزارتنا والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا".

وتابعت "منع كافة العراقيين من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية ولإشعار آخر عدا الوفود الدبلوماسية".

واختتمت وزارة الصحة العراقية "يخضع جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يومًا السابقة للمتابعة في أماكن سكنهم، من قبل فرق صحية تشكل لهذا الغرض".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "شرعت الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للوقاية من فيروس كورونا".

وتابع بقوله:"بهذا الصدد فقد وجه السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي جميع العاملين في المنافذ الحدودية متابعه عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، من أجل فحص كافة المسافرين والبضائع الواردة من قبل المحاجر الصحية العاملة بالمنافذ الحدودية".

وأضاف القيسي: "كما تم مخاطبة وزارة الصحة بضرورة دعم المنافذ الحدودية بمفارز طبية إضافية".

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

وأعلن الحكومة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم عن تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة.

ويأتي هذا القرار، عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، وإعلان تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.