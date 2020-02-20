حذف اسم "قابوس" من النشيد الوطني بأمر من سلطان عمان الجديد

أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتعديل النشيد الوطني.

يقضي التعديل السلطاني بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني، كانت تشير إلى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية "العمانية"، مساء اليوم، الخميس، أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما "بتعديل الملحق رقم 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".

ويتم تغيير كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل قابوس، التي تقول فيها "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" إلى كلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء"، بحيث يصبح النشيد عاما للبلاد وليس مرتبطا باسم سلطان محدد.

ويشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد توفي، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن 79 عاما، ولم يكن السلطان متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فحسب.

وأدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل، قابوس.