أمير قطر يزور تونس الاثنين المقبل لبحث علاقات التعاون بين البلدين

يتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى تونس يوم الاثنين المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزيري الخارجية والمالية، لبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان لها، اليوم السبت: "بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فبراير/ شباط 2020 على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية".

وأضافت: "يتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية".