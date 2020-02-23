الكويت تمنع دخول مواطني إيران والصين وهونغ كونغ

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، قرارا بمنع دخول مواطني الصين وإيران وهونغ كونغ، إلى أرضها، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، أعلن تلقي الداخلية كتابا رسميا من وزارة الصحة، ينص على منع دخول الإيرانيين إلى البلاد في خطوة احترازية بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن المعرفي قوله إن "وزارة الداخلية تلتزم كل التعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة لمواجهة كورونا "، مشيرا إلى تلقي الداخلية كتبا رسمية بمنع دخول رعايا 3 دول هي الصين وهونغ كونغ وإيران.

وعمن لديهم إقامات في البلاد من رعايا تلك الدول وكيفية التعامل معهم، أكد معرفي أن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في البلاد من رعايا تلك الدول إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت، أمس السبت، عن تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، "إنها وبالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة والإدارة العامة للطيران المدني، قد بدأت وستستكمل اليوم السبت تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية".

وأشارت إلى "توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن جمهورية إيران الإسلامية في وقت سابق".

وأكدت الخطوط الكويتية، "أنها ستلبي أي تكليف لها من الجهات المسؤولة لإجلاء المزيد من المسافرين كلما دعت الحاجة لذلك تأمينا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية اعتبارا من يوم الخميس، وحتى إشعار آخر، بناء على تعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس "كورونا".