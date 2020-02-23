الكويت: تم إجلاء ما يزيد عن 800 مواطن من إيران

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الأحد، إن الدفعة السادسة من طائرات إجلاء المواطنین الكویتیین القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وصلت إلى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أضاف السند في تصریح صحفي أن "عدد من تم إجلاؤھم حتى الآن تجاوز 800 مواطن كویتي".

وأكد أن "جمیعھم بخیر ولم تبد ھناك أي أعراض تفید بالإصابة بأمراض معدیة ولم تكن ھناك أي حالات مشتبه في إصابتھا بفیروس كورونا".

وأوضح أن "ھناك إجراءات احترازیة اتخذتھا الوزارة مع الركاب العائدین من إیران منذ الیوم الأول وإجراءات في الطائرة قبل الوصول إلى الكویت إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت فور وصولھم إلى مطار الكویت".

وأشار إلى أن "من الإجراءات التي اتخذت في الطائرة ملء ورقة الإفصاح الصحي أو الإقرار الطبي بالمعلومات التي تخص الراكب لاسیما المعلومات الصحیة وأرقام التواصل".

وكشف أن "ورقة الإفصاح تضمنت طلب معلومات عن أي أعراض في الأیام السابقة كارتفاع في درجة الحرارة أو أي بوادر لأمراض معدیة".

ولفت السند إلى "وجود الكامیرات الحراریة في جميع منافذ الكویت".

وتابع "الكامیرات الحراریة لیست تشخیصیة لفیروس كورونا فقط، إنما تعطي انطباعا أو مؤشرا لكشف بوادر الإصابة بأي أمراض فیروسیة تحدیدا كارتفاع درجة الحرارة".