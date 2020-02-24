الكويت تعلن أول إجراء بعد ظهور 3 حالات إصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين 24 فبراير/شباط، أول إجراء ستتخذه الوزارة بعد الإعلان عن 3 حالات إصابة بـ"كورونا".

وأشار بيان صادر عن الوزارة نشرته وسائل إعلام كويتية، إلى أن وزارة الصحة قررت وقف كل الأجازات الخاصة بموظفيها والأطباء والعاملين لديها، لحين إشعار آخر.

كما أعلنت الوزارة أيضا أنه "نظرا للوضع الصحي الإقليمي، يتوجب إيقاف كل الأجازات لكافة موظفي الوزارة في الوقت الراهن وحتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزراة، في بیان لها، إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وزارة الصحة توقف الإجازات لكافة موظفيها في الوقت الراهن وحتى اشعار اخر.. وذلك نظرا للأنباء المتواترة بشأن الوضع الصحي الأقليمي. pic.twitter.com/fRGpFzBS9F — المجلس (@Almajlliss) February 24, 2020

​وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.