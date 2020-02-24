تنسيقية انتفاضة العراق لـ"سبوتنيك": تظاهرات الغد رسالة للمنطقة الخضراء

تبدأ التظاهرات في العراق مرحلة جديدة من التصعيد ضد الكتل والأحزاب السياسية مطالبين بالتغيير المنشود، مجددين رفضهم للوضع الحالي ومضيهم قدما نحو تحقيق أهدافهم ومطالب الشعب العراقي.

قال علي عزيز، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لتظاهرات العراق، لـ"سبوتنيك"، قمنا بالتحضير لتلك التظاهرات منذ أكثر من اسبوع، وسوف تشمل بغداد والفرات الأوسط والجنوب، ودعينا شيوخ القبائل لكي يشجعوا أبنائهم للحاق بنا في تلك التظاهرات، وسوف يكون "صوت الانتفاضة عالي ومدوي في وجوه القتلة من الحكومة والأحزاب والمليشيات".

وأضاف عزيز، "سوف يصل صوتنا غدا إلى الحكومة القابعة في المنطقة الخضراء وسيهز عروشهم من خلف نهر دجلة، وستكون المشاركة فعالة غدا لجميع الفئات من النساء والشباب والشيوخ، السياسيين الآن يتناقشون ويشغلون الشعب بالحقائب الوزارية، في حين أن الشارع يرفض من الأساس المكلف بتشكيل الحكومة " إذا كان رأس السمكة تالف فلن يفيد جسدها".

وحول شعارات تظاهرات الغد قال عزيز، "التظاهرات غدا تحمل نوعا من الخصوصية نظرا لأنها تأتي ردا على تجاهل رؤساء الأحزاب والمليشيات لكل مطالب الشعب، وستكون أهم مطالبنا هى لافتات رفض حكومة علاوي بأمر الشعب، ومجرد أن قبل علاوي التكليف فهو تحمل مسؤولية دماء أكثر من "1000شهيد "، وإذا تمت جلسة البرلمان الخميس القادم، كل من سيحضر سيكون شريكا في الدماء".

وتابع عزيز، "نتوقع رد فعل حكومي إجرامي على التظاهرات ونحن مستعدون لهذا في القتل ولن نواجهه سوى بالسلمية، وأننا نقوم بترتيب أو ضاع ساحات التظاهرات في بغداد والمحافظات وربما سنفتح ساحات جديدة في بغداد وقد تكون تلك الساحات قريبة من المنطقة الخضراء".

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وبعض المحافظات العراقية، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.