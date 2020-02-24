على رأس وفد عسكري رفيع المستوى... وزير الدفاع المصري يتوجه إلى باكستان

توجه وزير الدفاع المصري إلى دولة باكستان على رأس وفد عسكري للقاء مسؤولين عسكريين في إسلام آباد.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر رفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي غادر القاهرة متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي أن زيارة وزير الدفاع المصري إلى باكستان تأتي في إطار "تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين".

وبحسب المتحدث العسكري المصري فإنه من المقرر أن يلتقي الفريق أول محمد زكي خلال زيارته، كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانية، "لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات".