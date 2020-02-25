العراق يحظر دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس "كورونا"

قرر العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتا وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، إن "الوزير جعفر صادق علاوي ترأس اجتماعا حكوميا، تقرر من خلاله تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة".

وبينت الوزارة العراقية، أنه "يستثنى من الإجراءات العراقيين الوافدين من الدول المذكورة، والأشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية، شرط أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة"، مناشدة العراقيين "بعدم السفر إلى الدول المشار إليها".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قرر العراق، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".

ودعا القرار أيضا إلى "عدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق".

يتبع...