إسرائيل تنعى مبارك... ونتنياهو: كان صديقا شخصيا لي

نعت إسرائيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، في أحد مستشفيات القاهرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وأضاف "كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية, أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد #حسني_مبارك.



كان الرئيس #مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 25, 2020

​وتابع "قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك. أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما.

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك".

وأرفق علاء مبارك تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن "الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وتابع محامي أسرة مبارك "مبارك توفي، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية كبيرة".

وأضاف "تم وضع حسني مبارك خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته على جهاز التنفس الصناعي".

وأشار فريد الديب إلى أن أسرته بالكامل كانت في المستشفى الموجود فيها، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.