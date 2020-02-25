أول زعيم خليجي يعلق على وفاة حسني مبارك

وبعث أمیر الكويت ببرقیة تعزیة إلى الرئیس المصري، عبدالفتاح السیسي، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة المغفور له الرئیس محمد حسني مبارك.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، دعا، في البرقية، المولى جل وعلا إلى أن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، رئیس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقیة تعزیة مماثلة.

وتوفي مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، وذلك بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكان نجله علاء مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية. وكتب عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتولى حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011. وأجبر على ترك السلطة بعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما، طالبت برحيله ومحاكمته.