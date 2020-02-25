"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بقصف شركة تنقيب عن الذهب شرق العاصمة

اتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، طيران التحالف العربي بقصف شركة للتنقيب عن الذهب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "طيران العدوان استهدف، اليوم، بغارتين شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نهم".

وأضافت أن "الغارتين على المنجم أسفرتا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات التابعة لشركة التنقيب في جبل صلب".

وكان تقرير حكومي يمني قدر في العام 2007 احتياطي المعادن الخام في منطقة جبل صلب بمديرية نهم بحوالي 12.6 مليون طن، بدرجة تركيز 8.86 في المئة زنك و1.16 في المئة رصاص و69.3 غرام/طن فضة.

ووافق البرلمان اليمني آنذاك على عقد لصالح شركة "زنك أوكس" لتطوير منجم "الرضراض" في جبل صلب.