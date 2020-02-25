شيخ الأزهر يجري اتصالا هاتفيا بمجدي يعقوب

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، جاء الاتصال لتهنئة الدكتور مجدي يعقوب بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة صناع الأمل في دولة الإمارات الشقيقة.

وأعرب شيخ الأزهر عن "سعادته بما يحققه الدكتور مجدي يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".

كما أكد الطيب أن "الدكتور مجدي يعقوب قدوة في الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال في الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصري وعربي".

وكرم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طبيب القلب المصري، مجدي يعقوب، في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم الخميس الماضي، في إمارة دبي، وحضره 12 ألف شخص.

وقلّد الشيخ محمد بن راشد، مجدي يعقوب، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم.

محمد بن راشد آل مكتوم، يقلّد البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني نظير مساعيه النبيلة في خدمة الإنسانية. #صناع_الأمل pic.twitter.com/4UYkLqGrd7 — صناع الأمل (@ArabHopeMakers) February 21, 2020

وأعلن حاكم دبي، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12.000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.