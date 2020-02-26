أمير قطر يستقبل الضيف القادم من الإمارات

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل".

HH the Amir met at the Amiri Diwan on Wednesday with HE US Secretary of the Treasury and his accompanying delegation, who are currently visiting the country. #QNA pic.twitter.com/GedZQvBdxi — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 26, 2020

وزار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن يوم الاثنين، دولة الإمارات العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه التقى وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير، وحضر اللقاء مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي.

عبيد الطاير يبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع وزير الخزانة الأمريكي#وام https://t.co/nwYzts7amB pic.twitter.com/6O9ijABCNV — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 24, 2020

وأوضحت الوكالة أن "اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى وجود فرص كبيرة أمام دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما، واستكشاف فرص جديدة واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.