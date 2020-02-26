وزير الرياضة السعودي يدشن النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية في مارس

أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، عن تدشين دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى.

موسكو – سبوتنيك . وتعد دورة الألعاب السعودية الأكبر في المملكة، وتقام منافساتها في الرياض ، خلال الفترة من 23 مارس/آذار، وحتى الأول من أبريل/نيسان القادمين.

ونقلت صحيفة "سبق"، عن الفيصل قوله في كلمة خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الدورة، "اليوم نسعد بحدث رياضي جديد يضاف إلى الأحداث التي سبق ونظمتها السعودية، يوم يضاف لمملكتنا الحبيبة وشعبها الغالي ويستمد طاقته من قيادتنا الغالية".

وأضاف، "نحن اليوم ننظم حدثاً متكاملاً، بمشاركة آلاف الرياضيين في عشرات الرياضات .. يسرنا أن نطلق الحدث الأكبر دورة الألعاب السعودية، ولأن القيم الأولمبية هي مصدر الإلهام ومبادئ نغرسها في الرياضيين منذ الصغر؛ فقد تم اختيار النمر العربي شعاراً للبطولة".

وأشار الفيصل إلى مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي بدعم أكثر من ألفي مسؤول فني ورياضي؛ وبمشاركة فريق أصدقاء السعودية الذي سيضم نخبة من الرياضيين الأجانب يتنافسون ضمن 17 مرفقا رياضياً، لاستضافة الحدث الأكبر في المملكة.

وكشف الفيصل أنه سيتم منح الفائزين بالميدالية البرونزية 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار أمريكي)، والفضية 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، والذهبية مليون ريال (267 ألف دولار).