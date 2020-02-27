صورة... حفيد مبارك ينعى جده ويتذكر أخيه

ونشر عمر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لجده برفقة شقيقه الأكبر والذي توفي قبل 11 عاما، معلقا: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".
وفي مايو/أيار عام 2009، توفي الحفيد محمد علاء مبارك، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.
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وأكد العديد من المحللين أن وفاة محمد علاء مبارك، كانت لها تأثيرا سلبيا كبيرا على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته.
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مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سماءها بتعيط عليك و الجامعات و المدارس كلها أجازة كإنها أعلنت الحداد عليك و تموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله و كرمه عليك و وفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك و بيعطفوا عليك و تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون و لا مقتول و لا معتدى عليك و ربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية و عفية و كل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك و فجأة ملايين المصريين يحزنوا و يِرثوك و يدعولك بالخير و يترحموا عليك و يتعملك حداد رسمي و جنازة عسكرية و كبار القادة و الوفود يصلوا عليك
وكان الرئيس مبارك يحب حفيده بشدة، كونه أول أحفاده وتم تسميته على اسمه.
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