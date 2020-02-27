صورة... حفيد مبارك ينعى جده ويتذكر أخيه

حرص عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على نعي جده الذي وافته المنية أول أمس عن عمر 92 عاما.

ونشر عمر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لجده برفقة شقيقه الأكبر والذي توفي قبل 11 عاما، معلقا: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

وفي مايو/أيار عام 2009، توفي الحفيد محمد علاء مبارك، والذي كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.

وأكد العديد من المحللين أن وفاة محمد علاء مبارك، كانت لها تأثيرا سلبيا كبيرا على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته.

وكان الرئيس مبارك يحب حفيده بشدة، كونه أول أحفاده وتم تسميته على اسمه.