الجيش الليبي: سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في طرابلس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، عن سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في طرابلس.

وقال المسماري في بيان، "سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة الأب والأم والأبناء نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس".

وتابع "الضحايا هم الأب سالم المبروك جمعه، والأم عائشة فرج جمعه، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم".

وأضاف "هذه جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد".

واستطرد متسائلا "هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟".

وكان المسماري قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن "عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهله بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية".

وصرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، يوم الثلاثاء، بأن "العصابات الإرهابية تقوم بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس باستهدافهم بالأسلحة الثقيلة في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة جنوب العاصمة".

وأضاف أن "العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة".