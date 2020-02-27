إسرائيل تنهي تدريبا يحاكي الحرب مع لبنان

أنهى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية على الجبهة الشمالية استعدادا لما أسماه بـ"المعركة المقبلة" في لبنان.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن القوات العسكرية الإسرائيلية أنهت، اليوم، مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في هضبة الجولان.

إنتهت اليوم مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7 ولواء #جولاني في هضبة #الجولان وذلك بهدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في #لبنان pic.twitter.com/2WxvmjBYqF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2020

وعزى أدرعي إجراء هذه المناورات إلى هدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريبات شملت تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي المستقبل في جميع وحدات الجيش.

قائد الفرقة العميد أفي غيل:أنهيتم تدريبات معقدة بدأت بالانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة إلى العمق لإزالة التهديد عن الدولة. الدمج بين المهنية والروح وبين المشاة والمدرعات والهندسة والاستخبارات والجو.حتى النصر pic.twitter.com/dgERUTiFV3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2020

ونوه أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل كطاقم قتالي موحد، شمل قوات مشاة ومدرعات وهندسة واستخبارات وقوات تفعيل النيران ومدفعية وقوات من سلاح الجو.

وأشار أدرعي إلى أن القوات العسكرية أنهت تدريبات معقدة، بدأت بالانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة، إلى العمق لإزالة التهديد عن الدولة.