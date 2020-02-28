مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة: الأسد لا يمثل الشعب السوري ووجودنا في سوريا لحماية المدنيين

قال مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمثل الشعب السوري، ولا يستحق الرد عليه، مؤكدا أن وجود القوات التركية على الأراضي السورية هو لحماية المدنيين والأطفال من هذا النظام.

موسكو - سبوتنيك. وقال المندوب في جلسة اليوم: "الأسد لا يمثل الشعب السوري ولا يستحق الرد عليه، وجودنا في الشمال السوري هو لحماية المدنيين".

وأشار المندوب إلى أن أنقرة تنسق حركتها على الأراضي السورية في مناطق خفض التصعيد مع الجانب الروسي. مؤكدا أن ضرب القوات التركية الخميس كان متعمدا.

وأفاد المندوب التركي: "ليس هناك أي شك بأن النظام السوري وحلفاءه يسعون إلى إخلاء إدلب من سكانها".

وأكد المندوب أن النظام السوري وحلفاءه يحاولون جر تركيا إلى حرب قذرة.

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

وكان حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، في وقت سابق من مساء أمس الخميس، مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

في السياق، قالت الرئاسة إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".