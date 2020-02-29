اليمن... صحة صنعاء توضح حقيقة ظهور أول حالات "كورونا" في البلاد

قال الدكتور يوسف الحاضري المتحدث باسم الصحة في صنعاء، إنه لم تظهر أي حالات إصابة بفيروس كورونا في المحافظات التابعة لحكومة الانقاذ، لافتا إلى إجراءات صحية تقوم بها الوزارة رغم ضعف الإمكانيات.

ونفى الحاضري في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، ما تردد عن رصد حالة إصابة في صنعاء لموظف دولي، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة ولم تسجل أي حالة حتى الآن.

وأشار متحدث صحة صنعاء ، إلى أن معلومات وصلته بأن بعض دول التحالف تنتوي إقامة مناطق للحجر الصحي في محافظات يمنية يسيطرون عليها لنقل المصابين في بلادهم إليها خوفا من زيادة نسب الإصابة لديهم.

وحذر الحاضري دول التحالف من القيام بمثل تلك الخطوات التي من شأنها نقل المرض إلى تلك المناطق ما يهدد الصحة العامة في ظل ضعف الإمكانات، مشيرا إلى أن انتشار المرض في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء قد يمثل كارثة ليس على اليمن والمنطقة، بل على العام أجمع.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، أمس الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".

وأضاف بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء، أن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر.

وتسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول، في إصابة عشرات الآلاف.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.